PSG : Mbappé prend les médecins de Paris à contre-pied !

Dans : PSG.

Dimanche soir, le doute planait au sujet de la participation de Kylian Mbappé au match de Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été contraint de céder sa place avant la fin du match contre Nantes, samedi soir en Ligue 1. Victime d’une grosse fatigue musculaire, le buteur de l’Equipe de France était jugé très incertain par Le Parisien. Le média francilien expliquait que le prodige du PSG allait devoir suivre un protocole médical express et très strict afin d’essayer de revenir à temps pour ce match décisif sur la scène européenne. Logiquement, Thomas Tuchel avait de quoi trembler, dans la mesure où Neymar est d’ores et déjà forfait pour ce déplacement européen.

Mais ce lundi, le journal L’Equipe apporte des bonnes nouvelles au sujet de l’état physique de Kylian Mbappé, lequel pourrait carrément être titulaire en Allemagne. « Dans l’entourage du joueur, on se veut prudent. Le cas sera évalué au jour le jour. Mais la probabilité qu’il soit dans le onze en Allemagne est grande » juge le quotidien national, pour qui la récupération express de Kylian Mbappé a bluffé le staff médical de Thomas Tuchel au cours des dernières heures. Toujours selon le journal, le Paris SG pourrait donc se présenter en 4-3-3 face à Leipzig avec une défense composée de Florenzi, Danilo, Kimpembe et Kurzawa, un milieu organisé autour de Gueye, Marquinhos et Herrera et enfin un trio d’attaque redoutable avec Kean, Di Maria et donc Kylian Mbappé. Il faudra toutefois guetter les entraînements de ce lundi et de mardi afin d’être certain que le Français puisse participer au choc à Leipzig. De toute évidence, Paris ne prendra pas le moindre risque avant le match de Ligue 1 contre le Stade Rennais, samedi après-midi.