PSG : Neymar met la pression sur Pochettino

Dans : PSG.

De retour à l’entrainement pour simplement se tester, Neymar a bien évidemment la perspective d’affronter le FC Barcelone dans une semaine dans un coin de sa tête.

Le numéro 10 du PSG va désormais tester ses appuis et ses adducteurs de manière plus approfondie cette semaine, pendant que ses coéquipiers affronteront Bordeaux et Brest en championnat puis en Coupe de France. Résultat, en cas de retour, cela ne pourrait être que la semaine prochaine, à l’occasion du match face au Barça. Une rencontre que le Brésilien veut absolument disputer, lui qui a déjà manqué le festival du match aller. Il faut dire que la Ligue des Champions est le leitmotiv de Neymar, qui était là pour emmener le PSG en finale la saison dernière, et entend bien briller à nouveau sur la scène européenne.

Mais ce n’est pas vraiment l’avis prédominant au PSG, où sans prendre le FC Barcelone de haut malgré la victoire 4-1 lors du match aller, Mauricio Pochettino est plus dans l’optique de laisser son meneur de jeu revenir à 100 % avant de l’aligner. Cela veut dire effectuer une semaine entière d’entrainement collectif, et donc un retour pour le dimanche 14 mars et la rencontre face à Nantes affirme Le Parisien. Cela signifierait que Neymar devrait donc faire l’impasse sur le choc retour face au FC Barcelone, même s’il ne fait aucun doute que le Brésilien va faire le forcing à l’entrainement pour montrer à son entraineur qu’il peut au moins être sur la feuille de match face à son ancien club. Depuis quelques jours, Neymar met en tout cas le paquet pour faire comprendre qu’il sera bien au rendez-vous, se montrant en train de multiplier les efforts, avec une attention particulière à son régime alimentaire et des nuits en caisson hyperbare pour mieux récupérer.