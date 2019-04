PSG : Al-Khelaifi confie une mission XXL à Raiola au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En fin de contrat en juin 2020, Moise Kean est actuellement en négociations avec la Juventus Turin pour prolonger son contrat.

Bien évidemment, la Vieille Dame veut prolonger son jeune attaquant, auteur d’une fin de saison tonitruante à Turin. Mais c’est Mino Raiola qui est aux commandes donc forcément, rien n’est simple. Même pour un club de la dimension de la Juventus Turin. Ainsi, les négociations n’ont pas encore abouti et le Paris Saint-Germain aurait la farouche volonté d’en profiter.

Spécialisé dans l’actualité de la Juve, le site Ilbianconero affirme ainsi que Nasser Al-Khelaïfi souhaite profiter de ses excellentes relations avec Mino Raiola pour s’introduire dans le dossier, et tenter de recruter Moise Kean à la surprise générale. La Juve étant d’ores et déjà prête à offrir un contrat de 3 ME à son jeune attaquant, le PSG a peu de chances de rafler la mise. Mais le président parisien a le mérite de tenter sa chance, alors que l’avenir d’Edinson Cavani est très flou puisque l’Uruguayen est dans une situation contractuelle similaire à celle de Kean. Reste à voir si le PSG parviendra, grâce à son atout Raiola et malgré la difficulté de la tâche, à renverser la tendance…