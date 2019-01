PSG : Neymar visé, Pierre Ménès s'en prend à Thierry Laurey

Dans : PSG, Coupe de France, RCSA.

Grand admirateur de Neymar, Pierre Ménès n’a jamais caché qu’il avait également un faible pour le Racing Club de Strasbourg, club qu’il a suivi de près à ses débuts dans le journalisme et à qui il est resté attaché sur la durée.

Mais ce mercredi en Coupe de France, les joueurs de Thierry Laurey sont allés trop loin en ciblant Neymar pour finalement blesser le joueur brésilien. Si ces fautes à répétition sur le joueur le plus cher du monde ne font pas vraiment honneur aux Alsaciens, c’est surtout le discours prononcé après la rencontre, où des joueurs et l’entraineur du Racing assumaient totalement avoir musclé leur jeu face au style du numéro 10 du PSG. Et ça, ça ne passe pas pour Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment un entraineur peut tenir ce genre de discours.

« Je trouve les réactions strasbourgeoises choquantes Surtout celle de Laurey quand on voit le traitement qu’a reçu Neymar et surtout sa sortie sur blessure. Manque de classe », a dénoncé le consultant de Canal+, pour qui le RC Strasbourg ne s’en trouve pas grandi avec cette attitude face au PSG. Car en attendant, c’est tout le club de la capitale qui tremble face à la possible longue indisponibilité de son meneur de jeu.