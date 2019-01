PSG : Strasbourg assume à 100 % avoir matraqué Neymar

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, RCSA.

Rapidement mené par le Paris Saint-Germain, le RC Strasbourg a peut-être pensé qu’un nouveau 9-0 se préparait, ce mercredi au Parc des Princes.

Mais la suite du match a été beaucoup moins facile pour les joueurs de Thomas Tuchel, qui ont buté sur une équipe alsacienne très hargneuse. Un peu trop même au goût de l’entraineur allemand, qui s’est très rapidement plaint auprès des officiels du traitement réservé à ses joueurs par les joueurs du Racing. Et forcément, la blessure de Neymar à la cheville a cristallisé toutes les tensions alors que le Brésilien risque désormais de manquer plusieurs semaines de compétition. Néanmoins, après la rencontre, les joueurs de Strasbourg assumaient totalement avoir joué dur, histoire de ne pas se laisser dribbler sans réagir par le Brésilien.

« Neymar, c'est son style, mais quand tu veux jouer comme ça, ne viens pas te plaindre si tu prends des coups derrière. C'est un grand joueur, je le respecte. Il peut s'amuser, mais qu'il ne vienne pas chouiner après », a livré Anthony Gonçalves, le milieu de terrain estimant visiblement que le numéro 10 du PSG cherchait bien les coups avec ses provocations à outrance balle au pied. Même son de cloche pour Thierry Laurey.

« On fait avec nos moyens. Jouer contre Neymar et vous verrez si vous l’arrêtez. C’est un phénomène. On n’a pas décidé de mettre des coups à Neymar, mais à un moment, il faut muscler ton jeu. C’est aussi simple que cela, ce n’est pas de la danse classique. Quand tu dépasses un peu les bornes, il faut assumer et se prendre des coups quelques fois. Je comprends que mes joueurs à un moment donné, ça chauffe un peu. Je suis d’accord avec Gonçalves, parce qu’il faut que vous sachiez que si Neymar fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon », a lancé l’entraineur du RC Strasbourg, persuadé que le Brésilien va trop loin dans sa façon de provoquer, et prend donc le risque de recevoir des coups et de se blesser en ne respectant pas ses adversaires.