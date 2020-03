PSG : Neymar viré en cas d’élimination, il doit payer

Dans : PSG.

Neymar est d’ores et déjà désigné coupable en cas d’élimination du PSG face à Dortmund ce mercredi.

Huis-clos oblige, le PSG va vivre un match très particulier contre le Borussia Dortmund ce mercredi. Dans un stade vide, la pression sera néanmoins maximale. La faute aux échecs répétés de ces dernières années, et surtout à la défaite concédée en Allemagne lors du match aller. Comme souvent dans ces situations, c’est l’entraineur qui est pointé du doigt. Et il ne fait aucun doute que Thomas Tuchel prendra la porte en cas d’élimination face à Dortmund ce mercredi. Et pourtant, le vrai coupable se nomme Neymar, et cet échec serait le sien, balance l’éditorialiste de France Football Rémy Lacombe, pour qui cette troisième faillite en Ligue des Champions serait marqué du sceau du numéro 10 brésilien.



« Dans quelques années, on considérera sans doute le palmarès du PSG avec admiration et bienveillance mais, en attendant, la seule chose qui importe est de museler un grand escogriffe norvégien de 19 ans. On peut débattre en long et en large du management de Thomas Tuchel, et FF ne s’en prive pas dans ses colonnes. Il nous semble cependant qu’une élimination acterait bien davantage l’échec des joueurs, et notamment celui de Neymar, que le sien. A force de chercher le technicien idéal pour gagner la Coupe d’Europe, on en oublierait que celui-ci n’existe pas et qu’un Guardiola, souvent cité comme la référence absolue, a égaré le mode d’emploi depuis 2011. On oublierait surtout qu’au-delà des improvisations tactiques, des cartons qui se perdent et des anniversaires qui s’enchainent, c’est la volonté des joueurs d’écrire une histoire collective qui fait la différence. Dortmund, ce sera LEUR match », a souligné le journaliste, pour qui le PSG a largement les moyens de passer l’obstacle du Borussia, mais pourrait devoir tout révolutionner en cas de nouvelle déception.