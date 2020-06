PSG : Neymar veut quitter Paris, le Qatar sous le choc !

Dans : PSG.

Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Barça et il l'aurait confié à des coéquipiers du PSG. La rumeur enfle au Brésil et en Espagne.

Depuis quelques jours, la presse sportive brésilienne affirme que le lien aurait été renoué entre le clan Neymar et le FC Barcelone, un intermédiaire ayant même été désigné pour tenter de trouver une solution à ce casse-tête qui n’avait pas été résolu par le Barça lors du mercato 2019. Et ce lundi, le Mundo Deportivo lance une bombe en affirmant que Neymar en personne a indiqué à plusieurs de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, dont il est resté proche pendant le confinement, qu’il « voulait aller au Barça ». Le média catalan précise que la star brésilienne n’a pas l’intention de déclencher un bras de fer avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, car il pense désormais que c’est en emmenant le PSG le plus loin possible en Ligue des champions au mois d’août qu’éventuellement l’Emir du Qatar donnera son feu vert à un éventuel départ.

A deux ans de la fin de son contrat, le souhait de Neymar pourrait toutefois se heurter à la réalité du mercato 2020, à savoir des budgets limités pour tout le monde, y compris un géant comme le FC Barcelone. Du côté du Paris Saint-Germain, on souhaite très clairement du cash en cas de départ de Neymar, et la somme de 170ME est d’ores et déjà évoquée, soit 50ME que ce que le PSG avait payé pour faire venir le joueur du Barça en 2017. En prêtant ces propos à Neymar, le média espagnol colle évidemment un gros coup de pression dans ce dossier, mais il suffit à l’attaquant brésilien de dire que tout cela est faux pour tuer la rumeur dans l’œuf. Cependant, on l’a vu l’an dernier, Neymar et son père sont plutôt du genre à laisser courir ce genre de bruit, au moment où le PSG négocie de son côté une prolongation de contrat avec le Brésilien.