PSG : Neymar veut partir, un choix tout sauf sportif ?

Désireux de rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar est attendu lundi à Paris pour son grand retour à l’entraînement.

Mais de toute évidence, le Brésilien n’a pas l’intention de s’éterniser en France. Et selon Carlo Alberto Brusa, les raisons ne sont pas seulement sportives. Sur l’antenne de RMC, celui qui est avocat de nombreux footballeurs a estimé que l’affaire de viol dans laquelle Neymar est impliquée en France pourrait le pousser vers l’étranger. Avec moins d’obligations judiciaires. Il s’explique…

« Neymar a très envie de retourner au Barça. Au PSG, il y a une situation de désamour avec Neymar. Le retour de Neymar au Barça n’est pas incompatible avec Griezmann et avec Messi. En plus, en France, il y a une enquête pénale sur Neymar, avec son affaire de viol. Aujourd’hui, il y a une entraide entre le Brésil et la France concernant cette enquête pénale. Donc s’il revient en France, il sera entendu par le procureur. Et s’il part en Espagne, il sera plus tranquille de ce point de vue-là » a confié l’avocat, indiquant que les envies de départ de Neymar ne s’expliquaient donc pas uniquement par des considérations sportives.