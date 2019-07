PSG : Neymar veut partir, cette révélation fait très mal

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis lundi soir, le clash entre le Paris Saint-Germain et Neymar est officiel. Dans un communiqué, le club de la capitale a effectivement promis que des mesures seront prises afin de sanctionner le Brésilien, lequel a séché la reprise de l’entraînement, fixé le lundi 8 juillet. Et dans les colonnes du Parisien, le directeur sportif Leonardo a confirmé que Paris ne s’opposera pas au départ du joueur en cas d’offre satisfaisante. Autant d’événements qui inspirent les médias sud-américains, lesquels apportent quelques précisions sur le dossier Neymar en ce début de semaine.

Alves, Marquinhos et Silva étaient au courant

Plutôt bien informé en période de mercato, UOL Esporte affirme que les envies de départ de Neymar ne datent pas d’hier. La preuve, l’ancien attaquant du FC Barcelone avait prévenu en mai dernier trois joueurs du PSG que son intention était de quitter la capitale française : Thiago Silva, Marquinhos et Dani Alves. Ce qui explique les nombreuses déclarations des Brésiliens, qui, en marge de la Copa America, ont timidement fait savoir que Neymar devait faire le meilleur choix possible pour sa carrière. Plusieurs appels du pied visiblement inutiles, le n°10 du PSG étant plus déterminé que jamais à faire ses valises afin de rentrer en Espagne…