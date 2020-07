PSG : Neymar vendu, le scénario de fou dévoilé

Dans : PSG.

Le prochain mercato s’annonce mouvementé au PSG, qui souhaite recruter quatre joueurs, et qui pourrait recevoir des offres pour Neymar et Kylian Mbappé.

L’avenir de l’avant-centre français semble plus que jamais s’écrire au Paris Saint-Germain puisque la semaine dernière, Kylian Mbappé a indiqué en personne qu’il serait toujours présent dans la capitale française la saison prochaine « quoi qu’il arrive ». La situation de Neymar, également en fin de contrat en juin 2022, est plus floue. Et pour cause, le Brésilien est bien à Paris, où il s’épanouit enfin après deux années plombées par les blessures. Mais si le FC Barcelone parvenait à trouver un moyen pour le rapatrier, l’international auriverde pourrait se laisser tenter, d’autant plus que Lionel Messi et Luis Suarez font toujours le forcing pour le faire revenir.

Selon les informations de Diario GOL, c’est en réalité un certain Zinedine Zidane qui a l’avenir de Neymar entre les mains. Et pour cause, le média indique que l’entraîneur du Real Madrid souhaite recruter un joueur de couloir sur le front de son attaque pour la saison prochaine. Dans cette optique, sa priorité se nommerait Sadio Mané, auteur de 22 buts et 12 passes décisives cette saison à Liverpool. Sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2023, le Sénégalais a peu de chance de partir mais en cas de belle offre, le champion d’Angleterre en titre laissera le choix à Sadio Mané pour son avenir. Avec dans un coin de la tête l’ambition de recruter un certain Ousmane Dembélé pour le remplacer en cas de départ. Et c’est précisément à ce moment que Neymar et le PSG sont concernés puisqu’un éventuel transfert de l’ancien Rennais à Liverpool permettrait au FC Barcelone de récupérer des fonds afin de transmettre une offre au Paris Saint-Germain pour le transfert de Neymar. On l’a bien compris, c’est un énorme jeu de chaise musicale qui dépend uniquement du Real Madrid qui pourrait se mettre en place, et potentiellement envoyer Neymar en Catalogne.