PSG : Neymar vendu au Barça, c'est « maintenant ou jamais »

Dans : PSG.

Le fait de revoir Neymar poser en photo avec Lionel Messi et Luis Suarez relance les rumeurs sur le départ de la star du PSG au FC Barcelone.

Neymar devait probablement s’en douter, son apparition à l’anniversaire de mariage de Luis Suarez, et le fait qu’il fasse une photo avec ce dernier, mais également avec Lionel Messi a remis le dossier de son retour au Barça sur le haut de la pile. Depuis plus d’une semaine, cela s’agite de nouveau concernant le Brésilien du Paris Saint-Germain. Et il n’y aura pas de trêve, puisque ce dimanche Sport insiste sur la possibilité qui s’offre au club catalan de tenter une nouvelle fois de faire revenir Neymar lors du prochain mercato malgré l’échec des négociations l’été dernier. Reste que cette possibilité suscite clairement des questions y compris chez ceux qui veulent que l’attaquant du PSG et de la Seleçao rentre à la maison barcelonaise.

Neymar suscite des questions à Barcelone

C’est une évidence, la situation de Neymar n’est plus si limpide qu'avant, les blessures et le comportement général du joueur brésilien suscitent des interrogations. C’est cas pour Ernest Folch, journaliste de Sport qui a toujours milité pour ce come-back de Ney. « Les questions qui apparaissent maintenant sont infinies : Neymar est-il toujours le meilleur renfort possible ? Est-ce maintenant le meilleur moment pour essayer de le faire venir puisqu'en juin il aura déjà une clause de sauvegarde (180 millions) ? Est-il judicieux d'entreprendre la signature sans résoudre d'abord les questions judiciaires en suspens, ou son embauche sera-t-elle le moyen de les résoudre ? Est-ce toujours la signature qui garantit le mieux la compétitivité d’équipe ? Qui serait le grand joueur qui devra quitter le Barça si l'opération était décidée ? Certes, le Barça pourrait mettre fin au débat en déclarant qu'il ne le veut pas, mais il ne le fera pas: la dernière fois que Bartomeu a déclaré qu'il n'y avait pas de « cas Neymar », le club s'est rendu à Paris quelques semaines après pour essayer de le faire signer. Qu'on le veuille ou non, le feuilleton Neymar est toujours vivant, le débat, cette fois, semble définitif : Neymar, maintenant ou jamais ? », écrit le journaliste, qui pense que cette réflexion doit également agiter les bureaux du FC Barcelone. Nul doute que du côté du Paris Saint-Germain cela doit également être le cas, l’Emir du Qatar ayant comme toujours concernant les stars du PG que sont Neymar et Kylian Mbappé le dernier mot.