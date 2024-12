Benatia ‍: « ‍Mon contrat à l'OM s’arrête fin décembre... ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Conseiller de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia n'a pas encore signé son possible contrat de directeur sportif.

Depuis qu'il a accepté de rejoindre l'OM, l'ancien international marocain a déjà délivré un énorme travail, et pas uniquement lors du mercato. A 37 ans, Mehdi Benatia a en effet permis au club phocéen de mieux s'organiser, ce dernier n'étant pas venu à Marseille pour rigoler. Reste que pour l'instant, Benatia n'a qu'un rôle de conseiller auprès de Pablo Longoria, ce qui l'empêche de s'impliquer à 100% dans le mercato. Mais les choses devraient changer rapidement, puisque c'est un contrat de directeur sportif de l'Olympique de Marseille qu'il devrait rapidement parapher. Se confiant dans La Provence, Mehdi Benatia ne laisse pas réellement planer le moindre doute sur son avenir marseillais, même si pour l'instant le fameux contrat n'est pas encore signé. Il a encore trop de choses à faire avec l'OM pour partir aussi vite et surtout il se plait énormément dans la cité phocéenne.

Un contrat avec l'OM signé pour Noël ?

« Jusqu’à preuve du contraire, je suis conseiller sportif. Mon contrat s’arrête fin décembre, mais c’est bien la dernière chose qui m’intéresse. Je pense plus au prochain match, Pablo le sait », confie Mehdi Benatia, qui sait cependant que cette signature pourrait avoir un autre effet personnel. En effet, sa femme et ses enfants pourraient le rejoindre à Marseille, s’il s’engage deux ans et demi comme directeur sportif de l’OM comme cela se chuchote. « Ils adorent (ndlr : ses enfants) quand ils viennent ici. La mamie est à côté, ça n’a pas de prix., j’ai mes quatre sœurs aussi (…) Ils n’attendent que ça en vérité, que je les appelle pour leur dire de venir. Je réfléchis encore un peu (…) Mais si j’ai dit que je ne pouvais accepter que l’OM, c’est aussi par rapport à Marseille. Marseille représente tellement par rapport au club, à la passion, à ma famille, que ça fait positiver chaque jour et j’y trouve la force de mener à bien ce projet », reconnaît le conseiller sportif de Pablo Longoria, lequel ne laisse pas réellement planer le mystère sur la suite de sa carrière phocéenne.