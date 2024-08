Le PSG fonce sur le prodige Araujo ‍!

Dans : PSG.

Le PSG s'apprête à vivre une fin de marché des transferts estival assez mouvementée. Le club de la capitale veut d'ailleurs se délester de quelques joueurs qui n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique.

Luis Enrique a fait ses choix et pas mal de joueurs au PSG ne font pas partie de ses projets. C'est notamment le cas de Nordi Mukiele, Carlos Soler ou encore Milan Skriniar. Selon les derniers échos de la presse, dont Fabrizio Romano, le défenseur international slovaque est sur le point de rejoindre l'Arabie saoudite et Al-Nassr. De quoi profiter d'une belle rentrée d'argent pour le Paris Saint-Germain, qui devrait réinvestir une partie de la somme récoltée sur un nouveau défenseur central. Et comme souvent depuis la venue de Luis Enrique, les champions de France lorgnent sur un profil jeune et plein de potentiel.

Luis Enrique a fait son choix, le Benfica encore concerné cet été

Selon les informations de L'Equipe, si Milan Skriniar part dans les prochaines heures, alors le club de la capitale foncera sur Tomas Araujo. D'ailleurs, le club de la capitale vient déjà de renter en contacts avec le club de Lisbonne pour prendre la température. Cet été, Benfica a déjà refusé une offre de 20 millions d'euros de Crystal Palace pour son crack de 22 ans. Il ne sera donc pas évident de faire des économies en cas de venue de l'international Espoirs portugais.

Mais les bonnes relations de Luis Campos avec le Benfica pourraient changer pas mal de choses. En tout cas, tout commence à s'accélérer au Paris Saint-Germain. A noter que le PSG pourrait aussi sauter sur l'occasion en cas de belle opportunité pour un latéral gauche. L'idée serait de suppléer Nuno Mendes tout en ne faisant pas de folies. Difficile mais sans doute pas impossible.