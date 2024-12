Osimhen déclenche une guerre en Europe, le PSG s'active

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale est à la recherche d'un nouvel élément offensif.

Luis Enrique et ses hommes ont encore beaucoup à donner en cette fin d'année civile. Que ce soit en Ligue des champions, en Ligue 1 ou en Coupe de France, les grands rendez-vous ne manquent pas. Par la suite, le PSG pourra faire le point et se projeter sur le marché des transferts hivernal. Il se dit de plus en plus que le Paris Saint-Germain tentera d'acheter un nouvel élément offensif. Si un ailier polyvalent a les faveurs de Luis Enrique, Luis Campos veut lui se jeter sur un avant-centre, compte tenu des difficultés du club de la capitale à marquer des buts. Le directeur sportif portugais aimerait notamment s'attacher les services de Victor Osimhen.

Osimhen, le PSG a de la concurrence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Selon les informations d'Il Mattino, le PSG fait en effet partie des équipes qui veulent récupérer Osimhen. D'autant que la clause libératoire du Nigérian, prêté à Galatasaray par le Napoli, passera à 75 millions d'euros en janvier 2025. Mais la concurrence est féroce dans ce dossier, puisque la Juventus et Manchester United sont également dans le coup. A noter que Naples a déjà coché les profils sur lesquels foncer en cas de rentrées d'argent cet hiver, dont sur le deal concernant Osimhen. Le club italien adore Parick Dorgu, Jakub Kiwior et Jacopo Fazzini. Mais Victor Osimhen est encore bien loin d'être parti de Turquie. Il a même récemment promis de finir la saison à Galatasaray. Mais la vérité d'un moment n'est pas celle de l'autre, surtout dans le monde du football. Au PSG de faire les efforts pour signer l'ancien Lillois. Et cela passera déjà par une entente de tout le monde dans la capitale pour passer à l'action. Cette étape parait la plus complexe.