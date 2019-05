PSG : Neymar va provoquer des larmes, Pierre Ménès l'annonce

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

15 buts et 6 passes décisives en seulement 17 matchs. Les statistiques de Neymar en Ligue 1 cette saison sont tout simplement affolantes.

Et évidemment, elles donnent d’immenses regrets aux supporters parisiens, qui ont été privés de leur star brésilienne durant des mois en raison d’une fracture du métatarsien. De retour sur les terrains depuis un mois, Neymar a encore assuré le show à Angers, samedi. Et pourtant, il a été sifflé à sa sortie du terrain. Incroyable selon Pierre Ménès, qui a rappelé que tout le monde allait pleurer quand l’ancienne star du FC Barcelone allait faire ses valises au mercato.

« Neymar a fait 17 matches de Ligue 1 cette saison, ce n’est pas beaucoup mais il s’est cassé le pied et n’a pas fait exprès, il ne l’a pas fait pour aller au Carnaval de Rio ou pour aller à l’anniversaire de sa sœur comme je peux trop souvent le lire. En 17 matches, il a mis 15 buts et 6 passes décisives, on ne peut pas à un moment donné juste profiter du talent du joueur ? Profiter de la chance que l’on a de l’avoir en France ? Moi je suis ravi qu’il reste en Ligue 1 l’année prochaine, on est tous ravis pour l’audience de l’émission, pour les droits TV. Tu penses que si Neymar se cassait au Real Madrid la saison prochaine, le prochain accord des droits TV resterait en place ? Jamais, jamais » a lancé le consultant sur le plateau du Canal Football Club. Ça, c’est dit…