PSG : Neymar va pleurer, Paris est prévenu

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Souvent opposés l’un à l’autre ces dernières semaines, Neymar et Kylian Mbappé ont pourtant les mêmes objectifs cette saison, à savoir la Coupe du Monde avec leur pays et la Ligue des Champions avec le PSG. Mais qui des deux sera le grand gagnant de la saison ? Vincent Duluc penche plus pour le Français.

La saison dernière, Kylian Mbappé a porté seul ou presque le club de la capitale française. Buteur, passeur et acteur principal du jeu parisien, le champion du monde 2018 était dans tous les bons coups sous le maillot du PSG. A contrario, Neymar et Lionel Messi avaient vécu une saison compliquée. Sauf que depuis la reprise, les choses se sont inversées. Si Mbappé est moins important, malgré des statistiques plus que correctes avec dix buts en neuf matchs, Neymar est pour l’instant le meilleur joueur de Paris sur ce début de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Revenu à son meilleur niveau sous les ordres de Christophe Galtier, l'international brésilien brille de milles feux ces dernières semaines. Auteur de onze buts et de huit passes décisives, le joueur de 30 ans est bien parti pour réaliser son meilleur exercice à Paris. Du moins, jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar, le grand objectif de l’année pour Neymar, qui rêve de remporter enfin le plus grand trophée avec sa sélection. D’ici à la fin du mois de novembre, Neymar montera donc en pression au PSG, mais quid de l’après-Mondial ? À ce sujet-là, Vincent Duluc craint déjà le pire, contrairement à Mbappé.

« Je doute que Neymar tienne toute la saison »

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG



Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022

« Neymar qui refuse d’évoquer sa relation avec Mbappé ? Je ne pense pas que cela va pourrir la saison du PSG. D’abord parce que la réponse de Neymar elle vient après une longue conférence de presse, ce n’était pas contre Kylian Mbappé. Et ensuite, je ne pense pas que sur le moment, Neymar soit capable de faire le match avec Mbappé pendant toute la saison. Il ne l’a jamais fait, il n’a jamais fait une saison entière. La Coupe du Monde va avoir un impact énorme. Celui qui peut-être le plus fort toute la saison, ça va être Mbappé. Je doute que Neymar tienne toute la saison », a lancé le journaliste dans L’Equipe du Soir, qui pense que Mbappé va vite retrouver la lumière au PSG après avoir été dans l’ombre de Neymar en ce début de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Une déclaration qui répond à une question que beaucoup de monde se pose. Les efforts que Neymar effectue pour être en forme cet automne dans le but de tout donner à la Coupe du monde pourraient mener à une décompression, peu importe le résultat du Brésil au Qatar. De son côté, Mbappé a montré que, même après la déception du PSG en Ligue des Champions, il savait se remobiliser rapidement et donner le meilleur de lui-même. Autant dire que le Brésilien sera attendu au tournant après le Mondial, lui qui a pour la première fois, cet été, vu ses dirigeants s'interroger sur son avenir au Paris SG.