PSG : Neymar, un enfant gâté mais talentueux pour les Français

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’heure où le PSG se prépare à affronter le Real Madrid ce mardi pour un match décisif pour l’ensemble de sa saison, l’absence de Neymar fait beaucoup parler.

S’il n’y a désormais plus de suspense sur la participation ou non du Brésilien, les joueurs parisiens vont tous devoir hausser leur niveau de jeu pour compenser l’absence de l’ancien barcelonais. Car si l’attitude de Neymar peut parfois agacer, son talent est indéniable. Ce sont les deux principales informations qui ressortent du sondage réalisé par Odoxa pour RTL, et qui a demandé aux Français quels étaient les qualificatifs qui correspondaient au Brésilien.

Les sondés ont eu le choix entre huit qualificatifs, quatre positifs, et quatre négatifs. A 77 %, l’adjectif « talentueux » est ressorti. Un talent indéniable mais qui s’associe ensuite à l’image d’un « enfant gâté » chez 65 % des personnes interrogées. Parmi les réponses qui ont reçu plus de 50 % d’opinion favorable, on retrouve aussi « individualiste » (60%), « spectaculaire » (59 %), « arrogant » (58 %) ainsi que « chambreur et irrespectueux » (50 %). Autant dire que l’image du joueur n’est pas forcément au plus haut niveau, même si cela n’empêche pas de reconnaître ses immenses qualités.