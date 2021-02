PSG : Neymar titulaire à Caen, Cazarre crie au génie

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le PSG défie Barcelone sans Neymar ni Angel Di Maria en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou.

Une affiche pour laquelle le Paris Saint-Germain n’est plus vraiment favori en raison de l’absence de ses deux stars. En Espagne, certains observateurs considèrent néanmoins que Barcelone n’est pas non plus au mieux de sa forme, alors que Gérard Piqué revient tout juste de blessure en défense. Dans les colonnes de France Football, Julien Cazarre a mis un terme au débat afin de savoir qui était le plus mal en point des deux clubs. Pour le journaliste, il ne fait aucun doute que Barcelone est favori contre un PSG considérablement amoindri. De plus, l’animateur de RMC considère que la gestion de Neymar, titulaire à Caen une semaine avant le déplacement à Barcelone, a été désastreuse.

« Donc, on part du principe que le pauvre Neymar est convalescent, donc encore fragile, et là arrive la seconde lame de la stratégie géniale… Si, à une semaine du match le plus important de l’année, on l’envoyait pour un match en bois à Caen sous – 5 °C et un terrain semi-gelé pour voir si ça tient, ce serait drôle. Vu qu’il est hyper fragile, moi je dis, ça se tente… Attends bonhomme, j’ai mieux, on devrait mettre à côté de lui une équipe bis avec Draxler et Sarabia qui ne touchent plus une bille, comme ça il se sentira obligé de tout faire lui-même, de surjouer, et donc de provoquer une blessure.S’il y a bien UN match où on l’attendait, ce zigoto, c’est bien celui contre le Barça, c’était l’histoire qui s’écrivait, une page du foot incroyable. Ça fait deux mois que l’on se délecte à l’avance de ce rendez-vous, de ces retrouvailles, et ils ont tout gâché… Di Maria est blessé, Neymar est blessé, Verratti se remet d’un coup, Rafinha a disparu dans le triangle des Bermudes… Il reste Sarabia et Draxler pour faire le jeu. Mais il paraît que le PSG est favori face à Griezmann, Dembélé et Messi » s’est agacé Julien Cazarre, qui ne se remet visiblement pas très bien du forfait de Neymar pour ce choc si attendu de Ligue des Champions.