Le PSG attaque l'OL, la foudre va tomber

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur pas mal de dossiers en même temps ces dernières semaines lors du mercato. Le club de la capitale va devoir recruter des joueurs français, comme l'impose l'UEFA. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Bradley Barcola intéresse le champion de France, alors que l'OL n'a pas envie de vendre l'une de ses pépites.

Luis Enrique n'est pas au PSG depuis longtemps mais l'Espagnol sait ce qu'il veut. Et l'ancien du Barça veut donner sa chance aux jeunes dans son projet. Cela tombe bien, le club de la capitale ne manque pas de pépites. Mais Luis Enrique sait aussi que c'est la France dans sa globalité qui regorge de joueurs intéressants. Et comme l'UEFA impose d'avoir un certain nombre de joueurs français ou formés en partie dans l'hexagone dans son effectif, le PSG va devoir boucler des dossiers tricolores. Les champions de France ne manquent pas d'idées sur le sujet. Et un joueur français plait en particulier à Luis Enrique : Bradley Barcola.

Barcola, le PSG passe à l'action

Selon les informations de Sports Zone, l'interêt pour le jeune joueur de l'OL est de plus en plus concret. D'après le média, le PSG a même prévu de passer à l'action très prochainement pour convaincre les Gones de lâcher leur pépite. Bradley Barcola est très estimé par Luis Enrique mais aussi Luis Campos, qui en fait désormais une priorité. Avant la fin de son mercato, Paris doit encore recruter deux joueurs français pour les listes UEFA. Outre Barcola, le PSG aime aussi le profil de Yeremi Pino. Mais l'Espagnol n'a pas la nationalité qui joue en sa faveur à l'instant T.

A noter que l'OL n'est pas vendeur concernant Bradley Barcola, sauf offre exceptionnelle. Il se dit que l'ancien club présidé par Jean-Michel Aulas, qui a besoin d'argent, n'écoutera pas les propositions en-dessous des 50 millions d'euros. Pas de quoi normalement faire peur au PSG, délaissé du poids du fair-play financier pour ce mercato estival. En tout cas, l'interview récemment donnée par Laurent Blanc sur le début de mercato de son club a certainement donné envie aux dirigeants parisiens de tester la volonté de l'OL à résister aux acheteurs. Car pour l'entraineur lyonnais, ancien du PSG, il ne fait guère de doute qu'une pépite va finir par partir cet été s'il n'y a pas d'amélioration des finances lyonnaises dans les prochains jours. Et Paris espère bien que ce sera Barcola.