PSG : Neymar termine en larmes pendant de longues minutes

Cruelle désillusion pour le PSG, qui s’est incliné en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0).

Un match qui a longtemps été serré, et a fini ensuite par basculer en faveur des Allemands. Un but qui a fait toute la différence, surtout que jamais ensuite le Paris SG n’a réussi à inverser la tendance. En fin de match, Neymar a été méconnaissable avec plusieurs ballons perdus, un agacement rare, et le sentiment de ne pas pouvoir porter son équipe comme il aurait aimé. Résultat, au coup de sifflet final, une immense déception et des larmes de tristesse. Réconforté par ses coéquipiers, il est ensuite parti s’isoler sur un banc de touche pour se prendre longuement la tête entre les mains, sans parvenir à se lever. Une attitude qui en dit long sur le fait que le Brésilien n’a pas réussi à apporter ce trophée dont il rêvait pour le PSG, qui n’avait encore jamais atteint ce niveau.