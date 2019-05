PSG : Neymar sifflé en L1, elle crie au scandale

Dans : PSG, Ligue 1.

Incroyable mais vrai : Neymar a été sifflé par une partie du public d’Angers samedi lors de sa sortie. Star incontestée du championnat de France, le Brésilien est assurément l’un des grands artisans de l’augmentation des droits télévisuels, et sa présence en Ligue 1 est un bonus non négligeable pour l’attractivité du championnat. C’est pour toutes ces raisons que siffler l’ancienne star du FC Barcelone est tout simplement incompréhensible selon Laure Boulleau, laquelle a évidemment défendu le Brésilien sur l’antenne de Canal Plus.

« Quand j’ai entendu Stéphane Moulin qui dit “ceux qui ont sifflé Neymar sont les mêmes qui ne viendraient pas au stade s’il n’était pas là", je trouve que c’est assez pertinent. Je pense que l’incompréhension elle est due à la dimension médiatique de ce joueur. La critique, elle va faire partie du jeu parce qu’il est tellement médiatisé qu’on va augmenter la critique négative à son égard. Malgré tout, on ne peut pas enlever l’influence de ce joueur. Il faut se réjouir d’avoir ce joueur dans ce championnat. Moi je trouve que ce qui est dur, c’est de stigmatiser par rapport à une image qu’il reflète et de le mettre dans une case » a expliqué l’ancienne joueuse du PSG, qui n’arrive pas à croire qu’un joueur du calibre de Neymar puisse être sifflé et critiqué en France.