PSG : Neymar revient à l'entrainement... et repart au Brésil

Revenu à Paris le 4 mai dernier, après s'être fait opérer au pied droit début mars au Brésil, Neymar va déjà requitter ses coéquipiers du Paris Saint-Germain... En effet, ce jeudi, le club de la capitale française a annoncé le départ de son attaquant brésilien, qui a cependant eu le temps de fêter ses titres sur la scène nationale.

« Neymar Jr a repris partiellement l’entraînement collectif avec ses coéquipiers au Parc des Princes et a commencé sa préparation physique avec ballon. Sa non-disponibilité pour le match à Caen justifie qu’il a été autorisé à partir au Brésil ce jeudi soir pour poursuivre son programme de reprise, comme c’était prévu à l’avance et organisé par les staff médicaux du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne », a expliqué, dans un communiqué, la formation francilienne, qui avoue donc que Neymar n'assistera pas au dernier match de la saison. Désormais, la star du PSG n'a qu'un seul objectif : être fin prêt pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, où il lancera son aventure avec le Brésil face à la Croatie, le 3 juin prochain.