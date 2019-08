PSG : Neymar réintégré à Paris, un plan mis en place ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus les jours passent et plus il se dit que Neymar va rester au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Real Madrid n'étant plus aussi chauds sur le dossier, les deux clubs n'ayant pas trouvé de deal à même de convaincre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Mais, si le PSG veut conserver sa star, il est évident que Neymar va avoir du boulot pour retrouver l'estime des supporters du Paris SG, lesquels n'ont pas masqué leur colère dimanche dernier lors du match PSG-Nîmes. Pour Pierre Maturana, il est évident que du côté du Paris Saint-Germain on doit actuellement travailler sur cette possibilité de réintégrer Neymar sans trop de dégâts.

Et le journaliste de So Foot de croire que le PSG peut régler cela aisément. « En terme de communication, on voit bien aussi que Paris est un peu en train de préparer l’option au cas où Neymar resterait. Il reste dix jours, et c’est vrai que quand tu as tout un stade ou une partie qui te dit « Neymar casse toi » avec d’autres mots doux derrière, le PSG doit se dire que ce joueur-là s’il reste, il vaudrait mieux quand même essayer de lui faire comprendre qu’il est encore le bienvenue parce qu’il peut nous sortir de pas mal de situations. Jusqu’à preuve du contraire, quand il a été là lors des fameuses deux moitiés de saison, Paris a été beaucoup plus fort que quand il n’était pas là. S’il reste, il va falloir le mettre dans de bonnes conditions et l’amener aussi, lui, à faire une sorte de mea culpa via un plan de communication (...) Verratti a lui aussi dit qu’il voulait partir et c’est oublié », rappelle Pierre Maturana sur la chaîne L'Equipe.