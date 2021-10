Pierre Ménès agresse ce pauvre PSG sauf Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain s'en est très bien sorti contre Leipzig en Ligue des champions, et il le doit à Kylian Mbappé. Pour Pierre Ménès, le PSG ne vaut rien sans le joueur français.

Le Paris Saint-Germain était bien mal engagé mardi soir face à Leipzig, puisque même si les joueurs de Mauricio Pochettino avaient rapidement ouvert le score par Kylian Mbappé, l’équipe allemande a logiquement renversé la tendance. Encore une fois, et en l’absence de Neymar, c’est le champion du monde français qui a largement contribué à la victoire finale du PSG, même si Lionel Messi a signé le doublé salvateur. Pour Pierre Ménès, le constat est terrible, sans Mbappé, ce Paris-là ne vaut pas grand-chose. Et compte tenu du désir de l’attaquant français de partir au Real Madrid la saison prochaine, il se pourrait bien que l’avenir ne soit pas si rose que cela pour le leader du Championnat de France.

Mbappé sauve le PSG, Pierre Ménès a peur pour Paris

L’ancien consultant de Canal+ fait un bilan alarmant de la situation pour le Paris Saint-Germain avant le déplacement de dimanche au Vélodrome pour y défier l’OM. « À ce moment-là, on ne donnait pas cher de la peau des Parisiens tant le milieu de terrain était informe et incapable de remonter un ballon ou de faire une passe qui fasse gagner dix, quinze mètres à l’équipe. Une constante depuis le début de la saison ces failles du milieu parisien qui entraînent les failles de la défense. Mais dans cette équipe, il y en a un qui n’a pas de faille, c’est Kylian Mbappé. Pour être tout à fait clair, sans lui le PSG, c’est de l’eau puisque ce soir il marque le premier but, offre le deuxième à Messi et provoque le penalty sur le troisième. Du coup, on ne lui reprochera pas ce penalty frappé au-dessus dans les arrêts de jeu. Mais voir la dépendance du PSG vis-à-vis de Mbappé sur autant de matchs depuis le début de la saison est un vrai motif d’inquiétude quand on connaît l’avenir incertain de l’attaquant français (…)Il va falloir se faire une raison avec ce Paris-Saint-Germain qui a remporté onze de ses treize matchs cette saison sans jamais vraiment convaincre. Mais il y a bien un jour où cette équipe va commencer à tourner un peu plus sérieusement. Peut-être dimanche ? », s’interroge, sur son blog, un Pierre Ménès qui a clairement de gros doutes sur la formation de Mauricio Pochettino.