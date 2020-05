PSG : Neymar refuse 100ME cash, il veut partir au Barça

Dans : PSG.

Pour partir du PSG, Neymar aurait accepté de faire de colossaux efforts financiers pour rejoindre le FC Barcelone la saison passée.

Les dates officielles du mercato estival 2020 ne sont pas encore fixées, crise du coronavirus oblige, mais le dossier Neymar excite toujours autant du côté du FC Barcelone. Alors que la saison de Ligue 1 est terminée pour le PSG, et que l’on ne sait pas si celle de Ligue des champions se finira, Neymar est toujours au Brésil où il est parti dès le début du confinement. Mais du côté du Mundo Deportivo, qui en fait (encore) sa Une ce lundi matin, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est toujours déterminée à rejoindre le Barça pour la prochaine saison. Selon Rodger Torello, journaliste du média catalan, Neymar a rejeté une offre de prolongation de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, lesquels proposaient une prime de 100ME « uniquement à titre de bonus de renouvellement », ainsi que l'assurance du maintien de son contrat personnel à 50ME par an avec le Qatar National Bank.

Estimant que désormais cette opération entre le PSG et le FC Barcelone n’était plus une affaire d’argent, Neymar aurait également validé le fait de gagner moitié moins au Barça qu’à Paris. De même, l’attaquant de la Seleçao a accepté de reprendre ses conditions salariales de 2017, lorsqu’il avait largué le club catalan, tout en renonçant à ses poursuites judiciaires. Mais si sur le papier, tout cela semble très beau, Neymar doit désormais prévenir le Paris Saint-Germain qu’il souhaite utiliser la procédure de résiliation mise en place par la FIFA, et c’est là que ça coince. Car le Brésilien veut être sûr et certain que Josep Maria Bartomeu ne fera pas volte-face au dernier moment, et ne le plantera pas. Et la confiance entre le clan Neymar et l’actuel président du FC Barcelone n’est pas réellement à 100% depuis des années.