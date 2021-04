PSG : Neymar prolongé, silence total à Paris

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Neymar discutent d’une prolongation jusqu’en juin 2026.

Les discussions avancent dans le bon sens et tout serait presque bouclé entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’officialisation de cette prolongation tarde à arriver, une brèche dans laquelle la presse espagnole s’est rapidement immiscée pour relancer les rumeurs au sujet d’un potentiel retour de Neymar au FC Barcelone. Toujours très proche de l’attaquant du PSG, Lionel Messi n’a pas définitivement fait une croix sur la possibilité d’évoluer à ses côtés la saison prochaine. Vraisemblablement, le Ballon d’Or argentin pousse en interne afin que le Barça recrute Neymar au mercato estival. Prolongation au PSG, retour en Catalogne… Le Mundo Deportivo a tenté d’en savoir plus sur le cas Neymar en contactant directement les dirigeants du Paris Saint-Germain.

A en croire le journaliste Roger Torbello, cette tentative a néanmoins été vaine puisque le PSG a refusé de commenter les rumeurs au sujet de l’avenir de Neymar. « Nous ne pouvons rien dire » a été répondu au média catalan, alors que c’est le journal L’Equipe qui expliquait lundi matin que Lionel Messi était à fond pour convaincre Neymar de revenir à Barcelone depuis quelques semaines. De son côté, le n°10 du PSG s’est voulu plutôt rassurant sur son avenir à Paris dans les colonnes de France Football, chantant notamment les louanges d’un certain Kylian Mbappé. « Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. Il m’a beaucoup appris sur la manière d’être Français… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici ». Difficile de quitter Paris après de telles déclarations pour un Neymar plus proche que jamais de prolonger jusqu’en juin 2026 au PSG même si aucune surprise n’est à exclure tant que l’officialisation n’est pas tombée.