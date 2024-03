PSG ‍: Mbappé plonge le vestiaire dans la peur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le PSG a été accroché sur la pelouse de Monaco. Le nouvel épisode Mbappé est sur toutes les lèvres même si ses coéquipiers ne veulent pas se mouiller sur le sujet.

Le PSG n'est pas mis en danger en Ligue 1 mais peine à convaincre depuis quelques matchs. Il faut dire que le feuilleton autour de Kylian Mbappé prend de la place et de l'énergie à tout le monde. Vendredi, sur la pelouse du stade de Monaco qu'il connait très bien, le capitaine du soir a été remplacé à la pause par Randal Kolo Muani. Son comportement au retour des vestiaires a été dénoncé par beaucoup de fans et observateurs du PSG, son tour de stade en saluant les supporters avant de retrouver sa maman en tribune VIP deux rangs au-dessus de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi. Difficile de savoir quelle est la nature de la relation entre Mbappé et Luis Enrique, mais le ciel s'assombrit avant le retour de la Ligue des champions. Selon les informations du Parisien, les joueurs franciliens ont d'ailleurs comme consignes de ne pas s'exprimer du tout sur le cas Mbappé.

Mbappé, silence radio au PSG

Le média indique en effet ces dernières heures que la direction ne veut pas rajouter d'huile sur le feu et veut avant tout avancer dans la sérénité. Raison pour laquelle les joueurs du PSG doivent garder le silence, comme cela a été le cas dans les coulisses du Stade Louis II. « Du côté des joueurs, seul Carlos Soler a été envoyé au feu et alors qu’on ne s’attendait à rien, cela n’a pas loupé. « Que s’est-il passé avec Mbappé ? Il est sorti à la mi-temps, je ne sais rien de plus », a lâché laconiquement l’Espagnol. Depuis toujours, dès que cela concerne Mbappé, toutes les précautions sont prises au club pour ne pas faire de vagues. Les joueurs sont briefés, savent qu’ils n’ont aucun intérêt à en rajouter, et ce n’était pas leur volonté à la sortie de ce match à Monaco. », note notamment Le Parisien.

Les prochaines heures vont encore faire pas mal de bruit dans la capitale, même si les joueurs parisiens n'ont pas le droit de s'exprimer. Le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad n'est pas préparé dans la sérénité et au vu du passif parisien dans la compétition, attention à l'accident industriel mardi soir. Une rencontre qui engendre déjà le suspense, surtout pour savoir si Kylian Mbappé sera titulaire ou pas.