PSG : Mbappé et Paris, Neymar se lâche

A l’heure où le PSG va livrer le match le plus important de sa saison, en espérant en avoir d’autres du genre à disputer dans les prochaines semaines, le cas Neymar est épluché à la loupe ce mardi dans France Football.

Le numéro 10 du PSG a totalement changé son fusil d’épaule ces derniers mois, passant de joueur trop souvent blessé, trop payé, ingrat et pestiféré auprès des supporters, a celui de véritable star de l’équipe au comportement bien plus respectable envers son club et ses fans. L’ambiance a changé, et Neymar envisage désormais très sérieusement de prolonger au Paris SG. Si la signature n’a toujours pas été faite, malgré son imminence annoncée depuis des mois, le coeur y est. Et pour cela, le Brésilien peut remercier son coéquipier Français Kylian Mbappé.

« Tout d’abord, j’ai été très touché par l’homme qu’il est. Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. C’est une très belle personne. C’est la raison pour laquelle nous nous entendons si bien depuis notre premier contact. Il m’a beaucoup appris sur la manière d’être Français… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici », a livré l’ancien barcelonais dans l’hebdomadaire spécialisé. Une complémentarité qui fait le bonheur du Paris SG, qui espère bien pouvoir encore conserver les deux stars encore longtemps. Pour cela, le Paris Saint-Germain a de nombreux arguments, notamment financiers et sportifs, mais la présence de Mbappé et d’un vestiaire aux accents sud-américains y fait aussi pour beaucoup. C’est ce qu’a confirmé Joao Henrique, journaliste brésilien proche de Neymar.

« C'est presque sûr qu'il va rester. Mais il a quand même voulu regarder toutes les options qu'il avait. Il veut rester à Paris. Il voit que Paris est en train de grandir. Le projet lui plait vraiment. Il est heureux ici. Il adore ce vestiaire. Paredes, Icardi, Marquinhos, Rafinha... Il a plein d'amis. Il veut gagner avec eux. Il se sent vraiment bien », a souligné Joao Henrique dans les colonnes de France Football. Au moment de défier le Bayern Munich, Neymar se plait plus que jamais au PSG et le fait savoir, signe que, peu importe la suite de la saison, la tendance est toujours très forte pour une prolongation de contrat à Paris.