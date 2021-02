PSG : Neymar prolonge, Mbappé jubile !

Dans : PSG.

Bien que l’annonce se fasse toujours attendre, Neymar va bien prolonger son contrat de quatre années supplémentaires au Paris Saint-Germain.

Comme chez lui à Paris après une acclimatation difficile, l’international brésilien entend bien faire le bonheur du PSG pour les années à venir. Une grande nouvelle pour le club de la capitale française, dont l’objectif est de boucler les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé avant le prochain mercato estival. Après la victoire face à l’OM au Vélodrome dimanche soir, l’international français a justement été invité à s’exprimer sur la prolongation de son ami Neymar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce renouvèlement du Brésilien rend très heureux Kylian Mbappé.

« Tout le monde connaît l'importance de ce joueur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. J'espère qu'il pourra écrire l'histoire de longues années. Le club et lui le méritent » a confié sur Canal + Kylian Mbappé, qui souhaite des garanties sportives avant de signer un nouveau bail au PSG et qui en a d’ores et déjà obtenu une avec la prolongation de contrat de Neymar. Par ailleurs interrogé sur son état de forme, le natif de Paris s’est montré extrêmement rassurant à neuf jours du déplacement à Barcelone en Ligue des Champions. « Ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout bénéf pour la suite ». Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé et Neymar, qui était malade dimanche et qui n’était pas en mesure de débuter le Classique contre l’OM, seront tous les deux au top de leur forme face au FC Barcelone le 16 février prochain. Ce ne sera pas du luxe pour venir à bout d’une équipe catalane bien plus fringante qu’il y a quelques semaines.