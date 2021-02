PSG : Mbappé prolongé, Paris et Madrid prêts à un deal

Dans : PSG.

Tandis que la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain semble acquise, celle de Kylian Mbappé traîne en longueur. Mais le champion du monde aurait trouvé un moyen d'arriver à un accord.

Dans un peu plus d’un an, Kylian Mbappé sera libre de signer où il le souhaite, le contrat paraphé en 2017 avec le Paris Saint-Germain s’achevant. Mais bien évidemment, du côté du PSG on ne prendra pas le risque de laisser partir gratuitement le champion du monde transféré de l’AS Monaco pour 188ME. Alors, depuis des mois, Leonardo est à la manoeuvre, et ne s’en cache pas, pour aboutir à une prolongation de la star française. Mais si les choses ont avancé rapidement et positivement concernant Neymar, dont le contrat va être rallongé, cela traîne en longueur pour Kylian Mbappé, et forcément chaque semaine qui passe colle un peu plus de pression sur le club de la capitale. De son côté, l’attaquant du Paris Saint-Germain a reconnu qu’il était en pleine réflexion sur son avenir, et que rien n’était décidé. Mais ce samedi, AS affirme que du côté du Real Madrid, on a des informations qui ne font pas obligatoirement sourire les Merengue.

Le quotidien sportif madrilène explique que Kylian Mbappé aurait négocié à la fois avec le PSG et le Real Madrid. But de la manoeuvre, prolonger avec Paris, tout en se réservant une porte de sortie si le club espagnol faisait l’offre qu’il fallait. Car c’est bien évidemment le sujet financier qui pose problème, Florentino Perez n’ayant pas les moyens de payer ce que réclamera le Paris Saint-Germain au mercato 2021 s’il veut s’offrir Mbappé, pas plus qu'il ne peut répondre à l'appétit du joueur sur le plan salarial, les comptes de la Maison Blanche étant eux aussi dans le rouge vif. « La meilleure solution pour lui est qu’il signe un excellent contrat avec le PSG et qu’il attende quelques années que Madrid se rétablisse financièrement (…) Car actuellement, en aucun cas, le Real Madrid ne pourra pas verser les 21ME que Kylian Mbappé touche actuellement, sachant que Hazard et Bale, les deux plus gros salaires du club, gagnent 15ME, et cela même si Madrid peut lui verser un pourcentage plus élevé sur les droits à l’image comme il l’a fait avec Cristiano Ronaldo », explique Marco Ruiz, qui affirme que cette idée était dans l'air depuis plus d'un an. Autrement dit, selon le journaliste madrilène, Kylian Mbappé va accepter de prolonger au Paris Saint-Germain, mais en faisant figurer une mention lui permettant de partir au Real Madrid quand il le souhaite. Même si en France, les clauses libératoires sont totalement interdites, des clauses signées sous seing privé semblent de plus en plus utilisées pour permettre ce genre de montage entre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid.