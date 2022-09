PSG : Neymar prêté en janvier, l'incroyable scénario

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après un mercato où son nom a énormément circulé, Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain. Son salaire est tellement gros, que certains clubs n'osent pas se lancer. Mais au Brésil, Flamengo a une idée.

Revenu à son meilleur niveau depuis la reprise avec le Paris Saint-Germain, Neymar fait actuellement taire ses détracteurs. On ne sait pas si ce changement d’attitude du numéro 10 brésilien est lié au Mondial qui pour la première fois se jouera en fin d’année, ou à la prise en compte par l’ancien Barcelonais des menaces lancées par le président qatari du PSG, qui a envisagé de le virer. Lassé de voir Neymar afficher une forme physique honteuse pour un footballeur professionnel, Nasser Al-Khelaifi avait fait savoir début juin que le joueur recruté pour 220 millions d’euros en 2017 était placé sur la liste des transferts s’il ne changeait pas. Pour l’instant, la méthode forte a visiblement fonctionné, les statistiques de Neymar étant époustouflantes avant le début de la Ligue des champions, mardi soir contre la Juventus au Parc des Princes. Mais du côté du Brésil, on pense que le dossier pourrait être relancé après la Coupe du Monde au Qatar.

Neymar et le Mondial, tout peut changer au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Même si le PSG a espéré une offre européenne pour Neymar jusqu’au 1 septembre, Chelsea n’a jamais poussé la proposition capable de faire changer la donne, et l’hypothèse d’un départ du joueur de 30 ans à Manchester City a buté sur l’exigence de Pep Guardiola pas tenté par l’idée délirante d’associer Neymar à Erling Haaland. L’avenir immédiat de l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la Seleçao est donc en Ligue 1 et nulle part ailleurs, du moins jusqu’au marché hivernal des transferts. Car du côté du Brésil on a soudainement l’idée qu’un scénario assez fou pourrait permettre de voir Neymar évoluer avec Flamengo au moins pour quelques mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Se confiant lors de la célèbre émission Charla Podcast sur Youtube, Marcos Braz, le vice-président du club brésilien, a évoqué la manière dont Neymar pourrait porter le maillot de la formation concurrente du Santos FC, l’équipe où Neymar a brillé avant de signer à Barcelone en 2013. « Si on pense au cas spécifique de Neymar, il est aujourd'hui complètement hors de question qu’il signe chez nous quand on analyse une situation normale de mercato. Maintenant, imaginer que Neymar gagne la Coupe du Monde avec le Brésil en fin d’année et dise : « Je vais vivre au Brésil pendant six mois à Mangaratiba (Ndlr: ville proche de Rio où Neymar a une maison), je veux jouer pour Flamengo... ». S'il fait ce geste, c'est possible qu’il joue à Flamengo, mais s’il ne le fait pas, je dis que c'est impossible », a confié le dirigeant du club de Rio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Un doux rêve qui va cependant se heurter à une autre réalité. A savoir que si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, on voit mal Christophe Galtier accepter de voir Neymar partir pour passer six mois dans un autre club, juste pour que son joueur fête le titre mondial dans son pays. Le vice-président de Flamengo a beau croire au Père Noël, avec un salaire de 30 millions d'euros par an, le PSG acceptera seulement un transfert vers un club capable d'aligner les millions, et pas juste une opération pour faire un cadeau à une formation brésilienne. La réalité est aussi là pour Neymar.