PSG : Neymar à Chelsea, un coup de folie en 24 heures

Par Marc Verti

Auteur d'un début de saison excellent avec le PSG, Neymar est en train de mettre tout le monde d'accord. Au point de faire réellement oublier que Paris voulait s'en défaire cet été. Un club anglais se le demande ?

Neymar affiche une forme incroyable, et connait même le meilleur début de saison de sa carrière au niveau des statistiques. Depuis son retour en avance de vacances, il est sur un petit nuage. Tellement qu'un club anglais commence à préparer une offre au club de la capitale pour s'offrir les services du Brésilien. Forcément, l'été se termine mieux qu'il ne commence pour Neymar. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en seulement 5 matches disputés, l'attaquant brésilien démarre sa saison sur de très bonnes bases. Pourtant, il y a encore quelques mois, son avenir était incertain au PSG.

Sa relation conflictuelle avec Kylian Mbappé a failli le pousser vers la sortie. Christophe Galtier, Luis Campos et surtout Nasser Al-Khelaïfi se sont posés la question sur son implication à Paris et sur son statut. Même l'Emir du Qatar, artisan défenseur du coup sportif et marketing de le faire venir depuis le Barça en 2017, ne semblait plus croire en son numéro 10. Neymar était alors passé de joueur star à transférable, en cas d'offre intéressante. Finalement, son début de saison a prouvé à la direction parisienne qu'il était bien un joueur essentiel au projet du PSG. Malgré encore quelques tensions avec Mbappé, notamment pour ce qui est du tireur de penalty numéro 1 de l'équipe. Si le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, cela ne lui empêche pas d'attirer les convoitises de grandes écuries européennes. Notamment de Chelsea.

Neymar pour sauver le mercato de Chelsea ?

Selon les informations du compte The Secret Scout, dont les messages sont suivis par les plus gros spécialistes du mercato, les Blues aimeraient recruter l'ancienne vedette du FC Barcelone. Le club londonien souhaite profiter des relations détériorées entre Neymar et le Paris SG pour l'attirer en Premier League. Chelsea réaliserait alors un incroyable coup sur le marché des transferts. Car pour le moment, le club de Thomas Tuchel a eu du mal à convaincre les stars de rejoindre Stamford Bridge. Si Coulibaly et Sterling sont arrivés, Chelsea a essuyé beaucoup de refus. Lewandowski, Raphinha, Mané, Koundé, Aubameyang ou encore Kimpembe. Tous ont dit non à Chelsea et la défaite des Blues, mardi soir à Southampton n'a pas rassuré l'entraîneur allemand et les dirigeants du club londonien.

Chelsea veut se payer une star mondiale au buzzer

Le double vainqueur de la Ligue des Champions a vu sa réputation être amputée et rêve de redorer son blason avec le recrutement de Neymar. Surtout que le nouveau propriétaire Todd Boehly rêve toujours de s'offrir une grande star pour débuter son ère. Une énorme offre serait en préparation pour faire plier le PSG à la fin du mercato. En cas de refus, c'est Wilfried Zaha qui pourrait être l'ultime renfort de Chelsea. L'attaquant de Crystal Palace est au club depuis 8 ans, sans compter son premier passage entre 2010 et 2013, et commence à être trop grand pour le club de la banlieue sud de Londres. L'Ivoirien est suivi par les deux rivaux Chelsea et Arsenal. Ce qui est logique vu son très bon début de saison en Angleterre (4 buts en 4 matchs). Reste à savoir quel sera le choix du joueur de 29 ans qui rêve probablement de passer un cap dans sa carrière.