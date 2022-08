PSG : Neymar n'a jamais été aussi fort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En feu depuis le début de la saison, Neymar réalise le meilleur départ de toute sa carrière. Le Brésilien était pourtant annoncé partant cet été lors du mercato.

Le PSG connait un été chargé en émotion. Le club de la capitale était conscient des changements à apporter, que ce soit au sein de son effectif ou de sa direction. Quelques têtes ont sauté, comme Leonardo et Mauricio Pochettino. Aussi, le Qatar voulait frapper fort en se séparant de Neymar, dans le but de laisser plus de place à Kylian Mbappé, qui venait tout juste de prolonger son contrat. Mais finalement, le Brésilien est toujours là et ne compte pas partir. S'il désire se lancer idéalement pour la prochaine Coupe du monde avec le Brésil, Neymar est pour le moment exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. En 5 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'ancien du Barça a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives.

Neymar, c'est du jamais vu !

Pour ceux qui demandent : Oui, Mbappé a bien laissé le péno à Neymar ! 👇 #PSG pic.twitter.com/YIBXUvaVOo — M|Miotto (@Maxmiotto_) August 29, 2022

Des stats monstrueuses qui sont d'ailleurs, selon Mundo Deportivo, les meilleures de la carrière de Neymar sur un début de saison. Le média rappelle que jamais au niveau professionnel, Neymar n'a aussi bien démarré une saison. Une belle surprise donc pour le joueur de 30 ans et le PSG, qui auraient pu voir leur route se séparer cet été. Pour le moment, et ce sont les chiffres qui le disent, Neymar est l'homme fort du club de la capitale, devant Kylian Mbappé (4 buts) et Leo Messi (4 buts). S'il continue sur sa lancée, le PSG peut d'ores et déjà imaginer que Neymar puisse devenir le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison. Pour le moment, le record est à 18 passes et est détenu par deux joueurs : Angel Di Maria et Jérôme Rothen. Cet objectif pour Neymar est en tout cas souhaité par Christophe Galtier, qui l'indiquait récemment en conférence de presse. Si l'ancien coach du LOSC va devoir gérer les egos de façon pragmatique et intelligente, il peut néanmoins se féliciter de l'efficacité du trio parisien depuis qu'il a pris les rênes du PSG.