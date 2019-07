PSG : Neymar prêt à être le méchant Neymar pour partir ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même ceux qui n'aiment pas Neymar doivent le reconnaître, depuis qu'il est revenu du Brésil, la star sud-américaine du PSG se tient à carreaux, jouant parfaitement le jeu sans dérapage au niveau de la communication. Samedi, le Paris Saint-Germain a par exemple diffusé une image où l'on voit Neymar regardant à la télévision le match amical du Paris SG contre l'Inter en pleine séance de travail physique. On était loin du Neymar jouant au poker en ligne de la saison passée alors que son équipe décrochait le titre de champion de France face à Monaco. Mais selon le Mundo Deportivo, cette attitude volontaire et positive pourrait changer.

Car le média catalan affirme que le clan Neymar commence à sérieusement s'agacer que rien ne bouge concernant un éventuel transfert de la star au FC Barcelone. Tandis que le Barça semble toujours refuser de mettre un gros paquet d'argent pour faire revenir Neymar, l'Emir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaifi de se montrer inflexible dans ce dossier. Et cette situation qui semble totalement à l'arrêt commence à rendre dingue Neymar Jr et ses proches. Au point que du côté de Neymar Sr, on se demande si l'attaquant du Paris Saint-Germain ne doit pas changer d'attitude et faire rapidement comprendre à ses dirigeants qu'il souhaitait partir dès ce mercato et pas dans un an. Forfait contre Sidney, et suspendu pour le Trophée des champions, Neymar est visiblement en pleine réflexion.