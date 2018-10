PSG : Kylian Mbappé frimeur et arrogant ? Habib Beye répond

Dans : PSG, Equipe de France.

Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, Kylian Mbappé est devenu une des stars mondiale du football. Et certains estiment que l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France fait preuve d'un peu d'arrogance et souffre d'un léger complexe de supériorité, des reproches qui se basent uniquement sur l'attitude de Kylian Mbappé. Pour Habib Beye, ces critiques à l'encontre du champion du monde sont totalement nulles, car le prodige du Paris SG est juste sûr de sa force.

« Quand on voyait Lionel Messi et quand on voyait Cristiano Ronaldo à son âge, on se disait que ces joueurs-là finiraient avec un, deux ou trois fois le Ballon d’Or. Et on se rend compte aujourd’hui qu’ils en ont cinq. Si Kylian Mbappé est épargné par les blessures, vu son talent, vu sa détermination, il peut le faire. C’est ça qui est impressionnant, le garçon arrive avec une telle confiance que les gens pensent que c’est de l’arrogance. Mais ce n’est pas du tout de l’arrogance, c’est juste qu’il est sûr de lui. Quand il rentre dans un match, il se dit : « c’est moi qui vais faire la différence ». Et pour moi c’est une grande force chez Kylian Mbappé », a confié Habib Beye sur Canal+. Kylian Mbappé appréciera le compliment.