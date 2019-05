PSG : Neymar peut partir, Paris a déjà trouvé son remplaçant !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

La semaine dernière, Thomas Tuchel confirmait en conférence de presse que le mercato du Paris Saint-Germain allait être mouvementé.

« Il faut trouver des joueurs fiables pour reconstruire l’équipe » confiait notamment l’entraîneur allemand du PSG. Et parmi ces joueurs, il pourrait bien y avoir James Rodriguez. Car selon les informations obtenues par Sport Bild, l’international colombien, qui va revenir au Real Madrid après son prêt au Bayern Munich, intéresse très fortement le club de la capitale. Il aurait d’ores et déjà annoncé à ses coéquipiers que le PSG s’intéressait fortement à lui. Mais le plus surprenant, c’est que pour le média allemand, James Rodriguez viendrait à Paris… pour remplacer Neymar !

Effectivement, Sport Bild affirme dans son édition que Nasser Al-Khelaïfi est désormais prêt psychologiquement à vendre la star brésilienne. En revanche, pas question pour le président parisien de brader sa numéro 10, puisque c’est le prix de 350 ME qui est évoqué par la publication allemande. Une vente qui permettrait au dirigeant qatari d’éloigner pour un long moment la menace de l’UEFA et de son fair-play financier, qui complique la vie du PSG depuis des années. Par ailleurs, le média affirme que Paris n’est plus intéressé par Jérôme Boateng, et que Kevin Trapp pourrait revenir à Paris après son excellente saison à Francfort… Si vous vous posiez encore des questions, il n’y a plus de doute : le mercato va partir dans tous les sens dans la capitale française.