PSG : Neymar officialise ses adieux...aux béquilles !

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d'une fracture du pied droit en janvier lors du match de Coupe de France gagné par le Paris SG contre Strasbourg, Neymar Jr est actuellement au Brésil où il a passé quelques jours avant de revenir le week-end prochain à Paris. Et ce mercredi, via les réseaux sociaux, la star du Paris Saint-Germain a fait savoir qu'il en avait fini avec ses béquilles. « Au revoir et à jamais », a en effet lancé Neymar avec une photo de sa béquille posée contre un mur.

L'attaquant brésilien du PSG en a donc terminé avec cette phase et cela va forcément dans le bon sens, même si du côté du club de la capitale on a clairement fait savoir qu'il ne fallait pas précipiter le retour de Neymar. Il est vrai que rien n'incite ce dernier à forcer un come-back précipité si le Paris Saint-Germain passe l'obstacle Manchester United. En sachant qu'en Ligue 1 le PSG a ses aises, Neymar aura jusqu'au 9 avril pour éventuellement préparer les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais en attendant, le message est clair : Adieu béquilles et donc bonjour Paris...