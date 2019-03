PSG : Neymar négocie une prolongation au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors d'un mercato 2017 historique, Neymar a encore trois ans de contrat avec le club de la capitale. Mais cela n'empêche pas des rumeurs venues d'Espagne de circuler sur le désir qu'aurait émis la star brésilienne de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid ou revenir au FC Barcelone. Mais ce lundi, dans un très long entretien accordé à UOL Esporte, le père de Neymar Jr, qui gère les intérêts de ce dernier, a balayé l'hypothèse d'un départ du Paris SG affirmant même que des négociations étaient déjà en cours pour une prolongation de contrat.

Pour Neymar Sr, l'avenir de son fils s'inscrit dans une logique assez claire. « C’est mon travail, en tant que manager, de planifier sa carrière. J’ai dit à plusieurs reprises que la carrière d’un footballeur était très courte. Il doit se consacrer à sa profession de footballeur, mais il doit aussi vivre de cette carrière lorsqu’elle sera terminée. Notre principal défi consiste donc à planifier sa carrière de telle sorte que, lorsqu'il cessera de jouer au football, il ait toujours l'esprit tranquille, a d’abord expliqué Neymar Sr, avant d’évoquer les rumeurs qui circulent sur l’avenir immédiat de son fils. Les gens disent que Neymar fait toujours l’objet de spéculations à chaque mercato. Cela signifie que sa carrière est bien gérée, car il est toujours parmi les noms que l’on cite. Mais cela ne signifie pas qu’il passe d’un club à l’autre. Neymar a eu deux transferts dans sa vie, mais on spécule sur lui depuis dix ans (...) Il est dans sa deuxième année au Paris Saint-Germain, et il reste donc trois ans avant la fin de ce premier contrat. Et nous entamons déjà les négociations pour une prolongation avec le Paris Saint-Germain. »