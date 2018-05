PSG : Neymar n’est pas un pantin, il va rester au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Même si l'actualité de Neymar est entièrement focalisée sur le Mondial, qu'il disputera avec le Brésil, l'avenir de la star du Paris Saint-Germain suscite toujours autant de rumeurs. Et le joueur a beau avoir qualifié de « conneries » les supputations de la presse espagnole, cela ne suffit pas à éteindre les bruits sur un possible départ de Neymar du PSG pour signer au Real Madrid. Car nombreux sont ceux qui pensent que ce dernier n'est pas vraiment maître de son destin, son entourage et surtout son père étant souvent présentés comme les véritables décideurs. Une version des faits démentie par Thiago Motta, qui affirme que Neymar n'a réellement aucune raison de quitter le Paris SG.

Pour le milieu de terrain, désormais retraité, Neymar est suffisamment grand pour faire ses choix et il restera au PSG. « Je pense que c’est lui le chef. Neymar est capable de prendre ses propres décisions et de les imposer. Je peux me tromper, bien sûr, mais c’est comme ça que je le vois. Pour moi, il va rester la saison prochaine. On entend parler du Real Madrid, mais qu’irait-il faire là-bas ? Le Real vient de gagner trois Ligues des champions de suite. Quel serait le défi pour lui ? S’il me demande conseil, je lui dirais de ne pas aller là-bas. Le vrai défi pour Neymar, c’est de gagner la Ligue des champions avec Paris », prévient Thiago Motta dans Le Parisien. Il n'est pas certain que cela suffise à tuer les dernières rumeurs.