PSG : Neymar mis à l'écart par le Qatar ? La preuve que non

De retour aux affaires au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo a déjà commencé son travail de sape, et notamment auprès de Neymar.

Après avoir officiellement repris le poste de directeur sportif du club de la capitale à Antero Henrique, Leonardo est directement entré dans le vif du sujet. Vu que dès vendredi soir, le dirigeant brésilien a contacté des personnes du club, mais aussi et surtout des joueurs. En effet, selon RMC, le nouveau boss du PSG a retrouvé ses marques, six ans après son départ.

« À travers des rendez-vous ou des coups de fil, Leonardo s’affaire et poursuit son état des lieux. Le Brésilien a appelé des joueurs ou laissé des messages à ces derniers, dès vendredi. Une prise de contact avec certains, un échange plus long avec d’autres. Leonardo a notamment contacté ses compatriotes, actuellement en train de disputer la Copa America avec le Brésil : Dani Alves, Thiago Silva et Marquinhos. Mais aussi Neymar, blessé et donc forfait pour la compétition, empêtré dans une affaire judiciaire pour viol présumé. Le directeur sportif est d’abord venu aux nouvelles. Puis, il a fait part du projet qu’il souhaite mettre en place au club dès la saison prochaine », explique le média, qui avoue que Leonardo va désormais se tourner plus concrètement vers le mercato. Au cours des prochaines semaines, le Brésilien devra bien vendre et recruter malin pour conforter sa cote de popularité à Paris.