PSG : Neymar met la pagaille, Paris l’a bien cherché pense Fabregas

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’approche du match de Ligue 1 contre Strasbourg ce samedi, l’aspect sportif est clairement relégué au second plan.

Au Paris Saint-Germain, l’attention est principalement focalisée sur Neymar et l’accueil qu’il recevra au Parc des Princes. Il faut dire que l’attaquant parisien n’a rien fait pour apaiser la situation. Après son transfert avorté et sa déclaration sur la remontada, le Brésilien n’a pas jugé nécessaire de présenter ses excuses. Pire, son père et agent en a rajouté une couche sur sa volonté de retrouver le FC Barcelone après le mercato. Autant dire que Neymar met une sacrée pagaille au club francilien, ce qui n’étonne absolument pas le Monégasque Cesc Fabregas.

« J’ai toujours pensé que ce transfert serait très difficile à réaliser. Pas parce que le Barça, le PSG ou Neymar ne le souhaitaient pas, mais parce que cela coûtait trop cher, a commenté l’Espagnol sur RMC. Le Barça a fait de gros investissements ces dernières années. Ils ont recruté Griezmann très cher. Les salaires des joueurs sont très élevés. Donc je savais que ce serait très compliqué. Neymar est comme il est. J’ai joué avec lui et j’ai vécu à ses côtés. C’est un gamin humble, avec un talent incroyable bien sûr. C’est un grand joueur mais il est comme il est. Il a une vie que tout le monde connaît, même le PSG quand il l’a recruté. Il n’y a rien de nouveau. » Paris n’a donc pas à se plaindre…