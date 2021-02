PSG : Neymar meilleur en dormant peu, Leonardo l’a bien compris

Dans : PSG.

En réponse à la polémique sur l’hygiène de vie de Neymar, Leonardo a défendu son compatriote brésilien. De toute façon, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a sans doute compris que sa star ne changerait pas.

C’est évident, le Paris Saint-Germain n’apprécie sûrement pas de voir Neymar commenter une télé-réalité brésilienne sur Twitter en pleine nuit. Il n’empêche que Leonardo a choisi de défendre son meneur de jeu dont l’engagement serait « irréprochable » selon lui. Une manière de se ranger dans le camp de sa star qui, de toute façon, ne changerait pas forcément ses habitudes avec un discours plus musclé de la part de son supérieur. Pour obtenir le meilleur de l’ancien Barcelonais, Didier Roustan conseille même au club francilien de se montrer compréhensif avec Neymar.

« Je me vois mal critiquer l’hygiène de vie de Neymar compte tenu de la mienne… Mais je ne suis pas un sportif de haut niveau. C’est vrai que les joueurs sud-américains ne sont pas des gens qui se couchent à 22 heures. Cela fait partie de son équilibre et de son génie, tu ne pourras pas le changer, a prévenu le journaliste sur La Chaîne L’Equipe. Je ne suis pas un spécialiste du sommeil mais ça compte dans la récupération, alors si tu passes du temps sur les écrans jusqu’à 3 heures du matin… Le fait est que son hygiène de vie nuit à son physique de footballeur. Je ne le critique pas mais c’est un fait. Leonardo est dans son rôle. Mais si tu ne dors que trois heures avant d’aller t’entraîner et qu’après tu compenses en faisant des siestes, avec des "up" et des "down", ça nuit. » Surtout en pleine convalescence suite à une lésion aux adducteurs.