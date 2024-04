Zaïre-Emery, l'arme fatale du Super Agent contre le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant le match contre Le Havre samedi au Parc des Princes, le PSG a officialisé la prolongation de sa pépite Warren Zaïre-Emery. Mais le dossier a trainé et le principal responsable se nomme Jorge Mendes.

Depuis plus de six mois, le Paris Saint-Germain est d’accord avec Warren Zaïre-Emery pour la prolongation du contrat de l’international français. L’officialisation de cet accord a tardé mais samedi soir au Parc des Princes, le PSG a enfin annoncé la prolongation de son milieu de terrain de 18 ans. Cependant, l’agent du joueur Jorge Mendes n’a pas rendu simple la tâche des dirigeants parisiens, selon les informations de Sports Zone. En effet, le média dévoile que ces dernières semaines, le super agent portugais a « haussé le ton » avec Luis Campos et a « volontairement » retardé la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. La raison ? Jorge Mendes est insatisfait de voir que le PSG cherche absolument à se renforcer au milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato.

Les négociations ont ainsi été difficiles et cet épisode prouve à quel point Jorge Mendes est désormais influent au PSG, où il représente de nombreux joueurs, à tel point que son avis peut avoir un réel impact sur la stratégie du club en période de mercato. Au sujet de Warren Zaïre-Emery, on notera par ailleurs qu’un véritable flou règne sur la durée de cet engagement. Le maillot porté par le joueur du Paris Saint-Germain avant le match contre Le Havre était floqué de l’année 2029, mais selon RMC, le club de la capitale a fait « une Mbappé » avec son joueur formé au club.

En réalité, Warren Zaïre-Emery aurait signé un contrat jusqu’en 2028 avec une année en option. Espérons que cela ne porte pas préjudice au champion de France dans les années à venir, même si le PSG a le temps de voir venir avec un engagement à si long terme. De plus, au micro de Téléfoot dimanche, Warren Zaïre-Emery a confirmé qu’il souhaitait rester le plus longtemps possible dans son club formateur et qu’un départ ne lui avait encore jamais traversé l’esprit. Mais avec un agent tel que Jorge Mendes aux manettes, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront être très vigilants.