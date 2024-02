PSG ‍: « ‍Hidalgo démission ‍», les supporters ont tranché pour le Parc

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au début de la deuxième mi-temps de PSG-Lille, les supporters s'en sont pris à Anne Hidalgo concernant l'avenir du Parc des Princes. Ils ont dénoncé l'entêtement de la mairie de Paris à ne pas vouloir vendre le stade au PSG. Des « Hidalgo démission » ont résonné dans le stade entier et des banderoles hostiles ont été déployées par le CUP à l'encontre de la maire de Paris. « Sans le PSG le Parc n’a plus de prince. Hidalgo tue Paris et sa magie. Récupéré par les politiques, un stade créé pour le peuple », pouvait-on lire notamment. Les supporters refusent un départ du PSG de leur stade adoré. Cette semaine, ils avaient déjà demandé à la direction parisienne de renoncer à son projet de déménagement. Il semblerait toutefois que c'est bien Anne Hidalgo la responsable de la situation à leurs yeux.