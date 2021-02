PSG : Neymar traîne la nuit, Leonardo s'énerve

Dans : PSG.

Censé récupérer de sa blessure intervenue contre Caen, il y a deux semaines, Neymar passe ses nuits devant la télévision. Au PSG cela commence à énerver.

Amateur de jeux vidéo, Neymar a souvent été repéré par des supporters du Paris Saint-Germain en pleine nuit sur des serveurs spécialisés où la star brésilienne participait à des parties endiablées. Le joueur ne se cachait même pas, puisque sur les réseaux sociaux il diffusait à ses followers de nombreux messages liés à cette activité nocturne. Mais depuis quelques jours, si Neymar traîne la nuit ce n’est plus pour jouer, mais pour suivre via satellite une émission de télé-réalité qui attire des millions de téléspectateurs au Brésil, Big Brother, dont on a connu des versions françaises avec Loft Story et Secret Story. La star du PSG est passionnée par cette émission et il commente chaque nuit les événements intervenus. Selon Le Parisien, du côté de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi, on est clairement agacé de voir que Neymar ne se repose pas alors qu’il est actuellement en phase de récupération après sa blessure aux adducteurs. Alors que Paris espère que son joueur sera rétabli pour la réception du Barça, le 10 mars au Parc des Princes, le voir traîner devant la télé jusqu’à l’aube est un sujet d’inquiétude.

Dominique Sévérac explique cependant que le Paris Saint-Germain est presque fataliste sur ce sujet avec Neymar. « Depuis plusieurs jours, la star alimente ses réseaux sociaux avec un sujet quasi unique : l'émission de téléréalité Big Brother qui se déroule au Brésil (...) Le numéro 10 est totalement accro. Il regarde le programme en direct, depuis sa résidence de Bougival. Comme dans la nuit de ce mardi à mercredi. A 3h53, il live tweete l'émission encore, visiblement ravi du dénouement du soir (au Brésil), l'élimination d'une candidate qu'il n'appréciait pas (...) Au club, on s'agace depuis toujours de l'usage des réseaux sociaux des joueurs de l'effectif et de l'hygiène globale de Neymar. Le savoir encore debout à 4 heures du matin ne risque pas de les étonner, juste de leur hérisser un peu plus le poil », explique le journaliste, qui a cependant constaté que sur les réseaux sociaux les supporters parisiens sont nettement plus critiques que leurs dirigeants face au comportement de Neymar.