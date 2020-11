PSG : Neymar-Mbappé, Pierre Ménès dézingue Deschamps et Paris !

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé ont rejoint respectivement le Brésil et la France alors qu'ils étaient blessés et que finalement ils n'ont pas joué. Pierre Ménès en veut à Didier Deschamps, mais il attaque aussi le PSG.

Tandis que Neymar s’est offert un aller-retour au Brésil à la demande de la Seleçao, alors que le PSG avait prévenu Tite que la star était blessée, et que Kylian Mbappé a, lui, rejoint l’équipe de France touché à la cuisse, il s’avère que les deux joueurs du Paris Saint-Germain n’auront pas joué avec le Brésil et les Bleus. Même si Kylian Mbappé peut encore disputer la rencontre face à la Suède, mardi prochain, il est clair que du côté de Leonardo on doit se demander s’il était bien utile que Didier Deschamps convoque l’attaquant français, sachant qu’il n’était pas du tout à 100% et que les échéances sont nombreuses pour Paris. Ce samedi, suite à l’annonce du forfait de Mbappé contre le Portugal, Pierre Ménès a confié son indignation et s’il ne fait aucun cadeau au sélectionneur national, il allume également le PSG.

Via Twitter, le consultant de Canal+ n’est pas tendre. « Entre ça (le forfait de Mbappé contre le Portugal) et Neymar qui a fait l’aller et retour pour rien au Brésil on touche à l’incompétence notoire. Les laisser se soigner peinards dans leur club c’était sûrement trop dur. En même temps comme d’habitude on entend personne au PSG dans ce genre de situation », fait remarquer Pierre Ménès, qui a entendu les rumeurs qui affirment que le Bayern Munich a refusé que Bouna Sarr rejoigne la France alors que le coach des Bleus avait fait cette demande au staff allemand. Deux poids deux mesures qui ne vont pas calmer la polémique initiée par la gestion du dossier Kylian Mbappé.