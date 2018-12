PSG : Neymar-Mbappé, Ménès remet le génie Tuchel à sa place

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est sorti d’une situation périlleuse dans son groupe.

Après la fin des matchs aller, beaucoup craignaient tout simplement une élimination des Parisiens après leur défaite à Liverpool (3-2) et un nul miraculeux contre Naples (2-2). A l’époque, on pouvait effectivement s’inquiéter pour cette équipe qui manquait de caractère. Des critiques pourtant injustes aux yeux de Pierre Ménès, qui prend un malin plaisir à narguer les détracteurs du club francilien.

« Qu’est-ce qu’on n’avait pas encore entendu sur ce club sans âme, composé de starlettes, qui était tout sauf une équipe. C’était peut-être vrai contre le club italien, mais c’était un peu exagéré de tomber de la sorte sur le champion de France à l’issue de son revers à Anfield, même si sa prestation avait été indigne, a commenté le chroniqueur de CNEWS. Ce match était intervenu beaucoup trop tôt dans la saison, avec Neymar qui revenait doucement, Edinson Cavani qui était encore loin de sa forme ou encore Thomas Tuchel qui n’avait eu tout son groupe que quelques jours sous la main. »

« Paris, c’est Neymar et Mbappé »

En parlant de l’entraîneur parisien, Pierre Ménès reste lucide. Pendant que d’autres décrivent l’Allemand comme un génie, le consultant, lui, estime que le technicien est bien aidé par ses deux stars. « Bien sûr, Tuchel réussit des tours de passe-passe et fait de vrais choix tactiques et d’hommes, mais il ne faut pas être naïf. Paris, c’est Neymar et Kylian Mbappé, a-t-il résumé. Avec ou sans eux, ce n’est pas du tout la même équipe. On peut dire tout ce que l’on veut, la clé du PSG appartient à ses deux stars. » Et cela vaut aussi en Ligue 1, où Paris s’appuie essentiellement sur son redoutable duo.