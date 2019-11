PSG : Neymar, Mbappé, Icardi… Sans Herrera, ça ne marchera pas

Dans : PSG.

Notamment recruté pour sa combativité sur le terrain, Ander Herrera ne possède pas les mêmes qualités que la plupart de ses coéquipiers. Un profil pourtant indispensable au Paris Saint-Germain.

Au fil des échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le constat se répétait. Les Parisiens ont souvent manqué de caractère et d’agressivité, d’où le recrutement réalisé cet été. En effe, Idrissa Gueye et Ander Herrera ne sont pas venus pour « tricoter » avec le ballon. Les deux milieux de terrain sont là pour mettre le pied là où d’autres hésiteraient. Pas de quoi vexer l’Espagnol, conscient que ses qualités techniques n’atteignent pas celle de Neymar, mais persuadé que le club francilien a besoin de lui pour atteindre ses objectifs.

« Ma qualité, c'est ça, penser toujours au bien du collectif plutôt qu'au mien. Si je ne pensais qu'à ma pomme, j'aurais fait du tennis, a confié l’ancien joueur de Manchester United au magazine So Foot. C'est logique, sur le terrain, tu ne peux pas avoir que des joueurs comme moi ou que des stars internationales. La qualité d'une équipe résulte du mélange des deux. Moi, je considère que je dois travailler et courir pour que Neymar et Mbappé, Cavani, Icardi, Di Maria et Sarabia mettent des buts. Je n'ai pas de problème avec ça. Il ne peut pas y avoir onze Herrera, onze Gueye, ni onze cracks dans une équipe. C'est impossible, et puis surtout, ça ne marcherait pas. » Une analyse pleine de lucidité.