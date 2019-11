PSG : Neymar, Mbappé, Cavani ne peut pas compter sur eux

Dans : PSG.

Joueur très apprécié par les supporters, Edinson Cavani a néanmoins officiellement perdu sa place de titulaire en ce début de saison. Il ne pourra pas compter sur Neymar ou Mbappé pour la récupérer.

Trop souvent blessé, l’Uruguayen a vu le PSG s’impatienter et recruter logiquement un vrai numéro 9. Il s’agit de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan et qui réalise des débuts impeccables. Présent, altruiste et véritable finisseur, l’Argentin empile les buts et se fait sa place en profitant des absences en ce début de saison. Le retour de blessure de Cavani n’a pas changé la donne, l’ancien napolitain se trouvant même exilé sur un côté lors de son retour en fin de match contre l’OM. Et quand Neymar retrouvera également le terrain, courant novembre, Cavani risque de suivre tout cela du banc de touche.

Car outre la forme d’Icardi et sa situation personnelle puisqu’il se trouve en fin de contrat, l’Uruguayen ne peut pas compter sur l’appui du vestiaire. Malgré son statut de meilleur buteur du club. L’Equipe rappelle ainsi que Cavani est un loup solitaire dans le vestiaire, et qu’il n’est proche d’aucun élément influent, pas plus de Mbappé que du clan des Brésiliens emmené par Neymar. Résultat, personne ne montera au créneau pour faire comprendre que l’Uruguayen est toujours le boss de l’attaque. En dehors des supporters, qui ont encore une fois acclamé leur chouchou, même si cela ne risque pas de lui donner plus de temps de jeu pour autant, dans une dernière saison qui pourrait être longue pour Cavani.