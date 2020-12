PSG : Neymar, le « meilleur joueur du monde » à Paris ?

Dans : PSG.

Auteur d’un match sensationnel sur la pelouse du Parc des Princes face à Istanbul Basaksehir mercredi, Neymar monte doucement mais surement en puissance.

Loin d’être au top de sa forme en début de saison, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain affiche, depuis quelques semaines maintenant, un excellent niveau. Auteur d’un match taille patron à Manchester United il y a huit jours, l’international brésilien a remis ça face aux Turcs de Basaksehir au Parc des Princes, mercredi soir en Ligue des Champions. Un triplé et des gestes exceptionnels qui ont poussé Mickaël Madar à s’enflammer. Sur le plateau du Late Football Club sur Canal +, l’ancien attaquant du PSG a tout simplement indiqué que selon lui, Neymar avait enfin dépassé Messi et Cristiano Ronaldo.

« Neymar a retourné l’opinion publique. Je rappel qu’à un moment donné, le débat était porté sur le fait que c’était un tricheur, qu’il pleurait tout le temps, qu’il dribblait sans penser à ses partenaires, etc. Il a retourné tout le monde car c’est à l’heure actuelle, je pense, le meilleur joueur au monde. Dans l’ensemble depuis quelques temps, je trouve que ce joueur démontre des qualités que l’on ne trouve pas ailleurs. Messi et Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde mais ils sont sur le déclin. Neymar devient efficace sur les statistiques mais également au terme de jeu. Il est le seul à proposer un tel niveau, à l’heure actuelle c’est le meilleur joueur du monde » a jugé le consultant de Canal Plus, pour qui le n°10 du PSG est désormais devant les grandes légendes que représentent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Un bel hommage que le principal intéressé saura apprécier à sa juste valeur…